морфемный разбор слова осторожный
Русский язык
морфемный разбор слова осторожный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ваш учитель сверяет морфемный разбор по словарю, то в Морфемно-орфографическом словаре Тихонова это слово разобрано так: осторожн- – корень, -ый - окончание То есть в современном русском мы не можем назвать однокоренными, например, слова «сторож» или «сторожить» (чтобы выделить корень –сторож-). Поэтому однокоренные будут: осторожность, осторожно, осторожничать.
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