морфемный разбор слова осторожный

Русский язык
морфемный разбор слова осторожный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ваш учитель сверяет морфемный разбор по словарю, то в Морфемно-орфографическом словаре Тихонова это слово разобрано так:   осторожн-   – корень, -ый  - окончание   То есть в современном русском мы не можем назвать однокоренными, например, слова «сторож» или «сторожить» (чтобы выделить корень –сторож-).   Поэтому однокоренные будут: осторожность, осторожно, осторожничать.
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