морфемный разбор слова осторожный

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Если ваш учитель сверяет морфемный разбор по словарю, то в Морфемно-орфографическом словаре Тихонова это слово разобрано так: осторожн- – корень, -ый - окончание То есть в современном русском мы не можем назвать однокоренными, например, слова «сторож» или «сторожить» (чтобы выделить корень –сторож-). Поэтому однокоренные будут: осторожность, осторожно, осторожничать.