теплохід пройшов 9 км по озеру і 20 км за течією річки за 1 годину. швидкість течії річки 3 км/год. яка власна швидкість теплохода?
Математика
теплохід пройшов 9 км по озеру і 20 км за течією річки за 1 годину. швидкість течії річки 3 км/год. яка власна швидкість теплохода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустим, скорость теплохода х, тогда (х+х+3)*1=9+20 2х+3=29 2х=29-3 х=26/2 х=13км/ч собственная скорость теплохода
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