теплохід пройшов 9 км по озеру і 20 км за течією річки за 1 годину. швидкість течії річки 3 км/год. яка власна швидкість теплохода?

Математика

теплохід пройшов 9 км по озеру і 20 км за течією річки за 1 годину. швидкість течії річки 3 км/год. яка власна швидкість теплохода?

Автор: Гость