Высота сосны 32м,березы-на 14м меньше,чем сосны, а дуба-на 3м больше, чем березы. Какова высота дуба? нужно решение и схема. заранее спасибо!
Математика
Высота сосны 32м,березы-на 14м меньше,чем сосны, а дуба-на 3м больше, чем березы. Какова высота дуба? нужно решение и схема. заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высота берёзы- 32-14=18м. Высота дуба-18+3=21м.
Гость:
32-14=18м высота березы 18+3=21м высота дуба
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