Высота сосны 32м,березы-на 14м меньше,чем сосны, а дуба-на 3м больше, чем березы. Какова высота дуба? нужно решение и схема. заранее спасибо!

Математика

Высота сосны 32м,березы-на 14м меньше,чем сосны, а дуба-на 3м больше, чем березы. Какова высота дуба? нужно решение и схема. заранее спасибо!

Автор: Гость