масса четырех бусявок и восьми кузявок равнв 200г., а масса четырех кузявок и восьми бусявок - 220г.Какова масса бусявки и кузявки
Математика
масса четырех бусявок и восьми кузявок равнв 200г., а масса четырех кузявок и восьми бусявок - 220г.Какова масса бусявки и кузявки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
масса четырех кузявок и восьми бусявок - 220г значит масса восьми кузявок и шестнадцати бусявок - 2*220=440 г масса восьми кузявок и четырех бусявок равнв 200г. значит масса (16-4=12) двенадцати бусявок равна 440-200=240 г 240:12=20 г - масса одной бусявки 20*4=80 г - масса четырех бясовок 200-80=120 г - масса восьми кузявок 120:8=15 г - масса одной кузявки 15+20=35 г - масса бусявки и кузявки
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