в состав химического соединения входят кальций 24,7 марганец 37,8 и кислород 40.5. вывести формулу в-ва

Химия
в состав химического соединения входят кальций 24,7 марганец 37,8 и кислород 40.5. вывести формулу в-ва
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaxMnyOz x:y:z = 24,7/40 : 37,8/56 : 40.5/16               0.6175 : 0.675  : 2.53125 | :0,675 (или * 1.58)                    1           1            4 CaMnO4 перманганат кальция
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