в состав химического соединения входят кальций 24,7 марганец 37,8 и кислород 40.5. вывести формулу в-ва
Химия
в состав химического соединения входят кальций 24,7 марганец 37,8 и кислород 40.5. вывести формулу в-ва
Ответ(ы) на вопрос:
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CaxMnyOz x:y:z = 24,7/40 : 37,8/56 : 40.5/16 0.6175 : 0.675 : 2.53125 | :0,675 (или * 1.58) 1 1 4 CaMnO4 перманганат кальция
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