нашей страны была знаенитая Кунсткамера в Санкт-Петербурге. в первое время работы музея всем поситителям по приказу Петра 1 раздавали бесплатное угощение.как, ты думаешь почему император издал такой приказ?

География
нашей страны была знаенитая Кунсткамера в Санкт-Петербурге. в первое время работы музея всем поситителям по приказу Петра 1 раздавали бесплатное угощение.как, ты думаешь почему император издал такой приказ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый русский музей, Кунсткамера, был создан на основе личных коллекций Петра I. Среди экспонатов музея были анатомические и биологические редкости, предметы искусства, редкие книги, археологические находки. Когда Кунсткамера только открылась для посещения, генерал-прокурор Сената Павел Ягужинский предложил для изыскания средств на пополнение коллекции брать с посетителей плату за вход. Но Петр I  лучше знал своих подданных,  и желая привить россиянам тягу к просвещению, царь приказал каждого посетителя угощать чаем, кофе, венгерским вином или водкой, а на закуску давать бутерброд. 
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