один кран наполняет бак за 9 минут а другой за 6 минут.Какая часть бака останется незаполненной после 1 минуты совместной работы кранов?

Математика
один кран наполняет бак за 9 минут а другой за 6 минут.Какая часть бака останется незаполненной после 1 минуты совместной работы кранов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый кран наполняет за минуту 1/9 бака, а второй за минуту наполняет 1/6 бака. Вместе за минуту они наполняют  1/9 + 1/6 = 5/18 бака, поэтому не заполнится 1 - 5/18 = 13/18 бака.
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