один кран наполняет бак за 9 минут а другой за 6 минут.Какая часть бака останется незаполненной после 1 минуты совместной работы кранов?

Гость: Гость:

Первый кран наполняет за минуту 1/9 бака, а второй за минуту наполняет 1/6 бака. Вместе за минуту они наполняют 1/9 + 1/6 = 5/18 бака, поэтому не заполнится 1 - 5/18 = 13/18 бака.