Периметр треугольника,образованного средними линиями данного треугольника,равен 15 дм.Вычислите периметр данного треугольника
Геометрия
Периметр треугольника,образованного средними линиями данного треугольника,равен 15 дм.Вычислите периметр данного треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть АВС - данный треугольник, А1В1С1 - треугольник,образованный средними линиями треугольника АВС. По свойству средних линий (средняя линия равна половине соотвествующей стороны), получим A1C1=1/2AC, B1C1=1/2BC, A1C1=1/2AC Периметр єто сумма всех сторон Периметр треугольника А1В1С1 равен А1В1+В1С1+А1С1=1/2(AB+BC+AC)=15 дм Периметр треугольника АВС равен AB+BC+CA=2*15 дм=30 дм ответ: 30 дм
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