Придумай и запиши четыре предложения по образцу. Используй слова: farmhouse. bridge. garden. horse. Образец: I can build a farmhouse.
Английский язык
Придумай и запиши четыре предложения по образцу. Используй слова: farmhouse. bridge. garden. horse. Образец: I can build a farmhouse.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если нужно использовать только формулу " I can..." , то: I can build a farmhouse. I can go across the bridge. I can dig in the garden. I can ride a horse.
Гость:
А если не надо с I can-то можешь написать ещо вот так My grandpa has a very big farmhouse. In Londan is biulding a largest bridge. In my garden grow many beautiful flowers. My horse's name is Snow-white.
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