Лермонтов написал в своем стихотворении:"И скучно,и грустно, и некому руку подать..." О какой неудовлетворенной потребности человека идет речь?

География

Лермонтов написал в своем стихотворении:"И скучно,и грустно, и некому руку подать..." О какой неудовлетворенной потребности человека идет речь?

Автор: Гость