Лермонтов написал в своем стихотворении:"И скучно,и грустно, и некому руку подать..." О какой неудовлетворенной потребности человека идет речь?
География
Лермонтов написал в своем стихотворении:"И скучно,и грустно, и некому руку подать..." О какой неудовлетворенной потребности человека идет речь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мучительные переживания одиночества, ощущение бесприютности, бесплодности существования, мертвая скука, жгучая и бессменная.
Гость:
О недостатке общения,одиночестве.
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