Аграрноя реформа в России

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Столыпинская аграрная реформа: Цель реформы- разрушение общины и создание индивидуальных крестьянских хозяйств. Положения: 1. август 1906 - закон о передачи крестьянскому банку казенных и удельных земель,для продажи кнрестьянам по льготным цнам 2. октябрь 1906- закон об уравнении крестьян в гражданских правах с др. сословиями (свобода передвижений, право на паспорт) 3. 9 ноября 1906 - указ о праве выхода из общины главы двора и право приватизировать общинные земли. (разрушение общины, создание хуторов и отрубов) , (СОЗДАНИЕ МЕЛКОЙ СОБСТВЕННОСТИ) ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ НА ЗЕМЛЮ, право закладывать общинные земли, право продать.