Денис готовился к шашечному турниру.Тренируясь,он выиграл на 6 партий больше ,чем проиграл,и свёл вничю на 16 партий больше,чем проиграл.Сколько партий выиграл Денис,если вничю он сыграл 28 партий?
Математика
Денис готовился к шашечному турниру.Тренируясь,он выиграл на 6 партий больше ,чем проиграл,и свёл вничю на 16 партий больше,чем проиграл.Сколько партий выиграл Денис,если вничю он сыграл 28 партий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вничью сыграл 28 партий проиграл 28-16=12 партий выиграл 12+6=18 партий
Гость:
1) 28-16=12(Партий) - Проиграл Денис. 2) 12+6=18(Партий) - Выиграл Денис. Ответ: 18 партий выиграл Денис.
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