Денис готовился к шашечному турниру.Тренируясь,он выиграл на 6 партий больше ,чем проиграл,и свёл вничю на 16 партий больше,чем проиграл.Сколько партий выиграл Денис,если вничю он сыграл 28 партий?

Математика

Денис готовился к шашечному турниру.Тренируясь,он выиграл на 6 партий больше ,чем проиграл,и свёл вничю на 16 партий больше,чем проиграл.Сколько партий выиграл Денис,если вничю он сыграл 28 партий?

Автор: Гость