Какой путь прошёл пешеход, если он шёл 7ч со скоростью x км/ч?
Математика
Какой путь прошёл пешеход, если он шёл 7ч со скоростью x км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он прошёл 7х км (7 ч * х км/ч)
Гость:
7 умножить на х=(км_ч)
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