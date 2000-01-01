КВАДРАТ РАВЕН 400СМ СТОРОНА РАВНА20 S=?
Математика
КВАДРАТ РАВЕН 400СМ СТОРОНА РАВНА20 S=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вы не уточнили.периметр квадрата=400?если да,то S=100*20=2000 см в квадрате. 100 взято от того,что периметр=400,у квадрата 4 сторорны,значит 400:4=100 см
Гость:
Плошадь квадрата вычисляется по формуле: S=a*a ,значит при стороне 20 см S=20*20=400 квадратных сантиметров А вообще-то странная задача.Условие точно правильное?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Когда от матка тесьмы отрезали 3 раза по 2 метра ,в ней осталось см.Запиши выражение .Сколько метров тесьмы было в матке сначала .
Қазақ тiлi
Математика
Денис готовился к шашечному турниру.Тренируясь,он выиграл на 6 партий больше ,чем проиграл,и свёл вничю на 16 партий больше,чем проиграл.Сколько па...