Субботним утром школьники отправились в лес,где собрались изучать жизнь рыжих лесных муравьёв формика.Они прошли 2/5 расстояния от школы до леса за 2 часа,шагая со скоростью 3 км/час,потом они устроили 15 минутный привал и прош...

Математика

Субботним утром школьники отправились в лес,где собрались изучать жизнь рыжих лесных муравьёв формика.Они прошли 2/5 расстояния от школы до леса за 2 часа,шагая со скоростью 3 км/час,потом они устроили 15 минутный привал и прошли оставшееся расстояние с той же скоростью.Сколько времени заняла дорога в лес?

Автор: Гость