Субботним утром школьники отправились в лес,где собрались изучать жизнь рыжих лесных муравьёв формика.Они прошли 2/5 расстояния от школы до леса за 2 часа,шагая со скоростью 3 км/час,потом они устроили 15 минутный привал и прош...
Математика
Субботним утром школьники отправились в лес,где собрались изучать жизнь рыжих лесных муравьёв формика.Они прошли 2/5 расстояния от школы до леса за 2 часа,шагая со скоростью 3 км/час,потом они устроили 15 минутный привал и прошли оставшееся расстояние с той же скоростью.Сколько времени заняла дорога в лес?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/5=40% 40%=2часа=120мин 100%=300мин дорога в лес заняла 300мин+15мин=315 мин=5часов 15 минут
Гость:
1)2*3=6км прошли до привала 2)6*5/2=15км дорога до леса 3)15-6=9км осталось пройти 4)9/3=3ч шли после привала 5)120+180+15=315 мин=5час15мин
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