при каких значениях аргумента функцыя [latex] \frac{x+2}{x^{2}-1} [/latex] неоприделёная:a)-1;1 b)1 c)-2;-1;1 d)-2;1
Алгебра
при каких значениях аргумента функцыя [latex] \frac{x+2}{x^{2}-1} [/latex] неоприделёная:a)-1;1 b)1 c)-2;-1;1 d)-2;1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дробно-рациональная функция неопределена при значениях аргумента, при которых ее знаменатель обращается в 0, x^2-1=0 x^2=1 x=1 или -1 поєтому ответ: a)-1;1
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