при каких значениях аргумента функцыя [latex] \frac{x+2}{x^{2}-1} [/latex]  неоприделёная:a)-1;1                         b)1                         c)-2;-1;1                         d)-2;1  

Алгебра
при каких значениях аргумента функцыя [latex] \frac{x+2}{x^{2}-1} [/latex]  неоприделёная:a)-1;1                         b)1                         c)-2;-1;1                         d)-2;1  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дробно-рациональная функция неопределена при значениях аргумента, при которых ее знаменатель обращается в 0,   x^2-1=0 x^2=1 x=1 или -1 поєтому ответ: a)-1;1  
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