Пять товарищей спускались с горы на санках . Игорь проехал дальше Романа, но ближе,чем Олег.Костя проехал меньше ,чем Роман,а Илья-дальше Олега.Кто из ребят проехал дальше всех ,а кто- меньше всех?

Математика
Пять товарищей спускались с горы на санках . Игорь проехал дальше Романа, но ближе,чем Олег.Костя проехал меньше ,чем Роман,а Илья-дальше Олега.Кто из ребят проехал дальше всех ,а кто- меньше всех?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Игорь проехал дальше Романа, но ближе,чем Олег значит их расположение   Роман Игорь Олег   Костя проехал меньше ,чем Роман значит их расположение Костя Роман   а Илья-дальше Олега значит их расположение Олег Илья   обединяя расположение ребят поулчим Костя Роман Игорь Олег Илья а значит  Костя проехал меньше всех, Илья больше всех ответ: Костя проехал меньше всех, Илья больше всех  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить!  Англичане отплыли в Россию на корабле. До порта их довезли почтовые кареты. Карета с Фархварсоном и Гвином проехала на 120 миль б...
Ответить
Алгебра
при каких значениях аргумента функцыя [latex] \frac{x+2}{x^{2}-1} [/latex]  неоприделёная:a)-1;1                         b)1                       ...
Ответить
Химия
Яку масу розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 70% можна добути з піриту масою 200кг, що містить FeS2 і побічні домішки. Масова частка доміш...
Ответить
Математика
Субботним утром школьники отправились в лес,где собрались изучать жизнь рыжих лесных муравьёв формика.Они прошли 2/5 расстояния от школы до леса за...
Ответить
Математика
Взаимосвязь между фамилиями номерами телефонов сотрудников. Вот некоторые фамилии и номера из списка: Ачинский - 8111, Бутенко - 7216, Галич - 5425...
Ответить