Пять товарищей спускались с горы на санках . Игорь проехал дальше Романа, но ближе,чем Олег.Костя проехал меньше ,чем Роман,а Илья-дальше Олега.Кто из ребят проехал дальше всех ,а кто- меньше всех?

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Игорь проехал дальше Романа, но ближе,чем Олег значит их расположение Роман Игорь Олег Костя проехал меньше ,чем Роман значит их расположение Костя Роман а Илья-дальше Олега значит их расположение Олег Илья обединяя расположение ребят поулчим Костя Роман Игорь Олег Илья а значит Костя проехал меньше всех, Илья больше всех ответ: Костя проехал меньше всех, Илья больше всех