В параллелограме АВСD. O - точка пересечения диагоналей. а) Упростите выражение: вектор АВ-вектор DА+вектор CD-вектор OD б) Найдите: вектор АВ-вектор DA+вектор CD- вектор OD если АВ=10см ВС=12см,а перпендикуляр,опущенный из вер...
Геометрия
В параллелограме АВСD. O - точка пересечения диагоналей. а) Упростите выражение: вектор АВ-вектор DА+вектор CD-вектор OD б) Найдите: вектор АВ-вектор DA+вектор CD- вектор OD если АВ=10см ВС=12см,а перпендикуляр,опущенный из вершины В на диагональ АС равен 8 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вектор АВ-вектор DА+вектор CD-вектор OD= =вектор АВ+вектор АD+вектор CD-вектор OD= =вектор АC+вектор CD-вектор OD= =вектор АD-вектор OD=вектор АО б) я так понимаю, что найти значение длины вектора АО (он равен длине отрезка АО) пусть ВК - перпендикуляр,опущенный из вершины В на диагональ АС, тогда по теореме Пифагора AK^2=AB^2-BK^2 CK^2=BC^2-BK^2 AK^2=10^2-8^2 AK^2=36 AK=6 CK^2=12^2-8^2 CK=корень(80)=4*корень(5) AC=AK+CK=6+4*корень(5) AO=1/2AC=1/2*(6+4*корень(5))=3+2*корень(5) ответ: 3+2*корень(5)
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