По заданной схеме алгоритма вычислить значение переменной Y при Х=2 Y:=X-1 X:=Y-2 Y:=X-Y
Экономика
По заданной схеме алгоритма вычислить значение переменной Y при Х=2 Y:=X-1 X:=Y-2 Y:=X-Y
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вместо х ставишь 2,значит у=2-1,у=1,х=у-2,2=4-2,у=х-у,у=2-у,тут у-любое,кроме 2 и более
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