 По заданной схеме алгоритма вычислить значение переменной Y при Х=2  Y:=X-1  X:=Y-2  Y:=X-Y

Экономика
 По заданной схеме алгоритма вычислить значение переменной Y при Х=2  Y:=X-1  X:=Y-2  Y:=X-Y
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вместо х ставишь 2,значит у=2-1,у=1,х=у-2,2=4-2,у=х-у,у=2-у,тут у-любое,кроме 2 и более
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