Можно ли решить задачу? Объясни свой ответ. Школьники двух классов ухаживают за деревьями в парке. всю работу дети поделили пополам между собой. Сколько в парке деревьев, если в одном классе 29 учеников, а в другом 27.
Математика
Можно ли решить задачу? Объясни свой ответ. Школьники двух классов ухаживают за деревьями в парке. всю работу дети поделили пополам между собой. Сколько в парке деревьев, если в одном классе 29 учеников, а в другом 27.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
29+27=56 - всего человек. значит, если одному по дереву, то деревьев - 56, но мы не знаем по сколько деревьев досталось каждому и окончательного ответа а эту задачу дать нельзя.
Гость:
29+27=56 человек в 2-ух классах. Но по условию не известно сколько деревьев дали каждому ученику, может 1 а может 10, поэтому данная задача решения не имеет
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