Задумано число. Если его уменьшить на 28, то получится число, на 14 больше частного чисел 306 и3. Найди задуманное число.
Математика
Задумано число. Если его уменьшить на 28, то получится число, на 14 больше частного чисел 306 и3. Найди задуманное число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 306:3=102 - частное чисел 306 и 3 2) 102+14=116 - число, на 14 больше частного чисел 306 и3 (меньшее на 28 задуманного числа) 3) 116+28=144 - задуманное число ответ: 144
Гость:
х-28=306:3+14 х-28=102+14 х-28=116 х=116+28 х=144
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
Математика
Можно ли решить задачу? Объясни свой ответ. Школьники двух классов ухаживают за деревьями в парке. всю работу дети поделили пополам между собой. Ск...
Қазақ тiлi
Скласти по два речення з кожним з поданих іменників,уживаючи їх у прямому значенні.Орел(птах і людина),океан (водний простір і будь -який простір).