Задумано число. Если его уменьшить на 28, то получится число, на 14 больше частного чисел 306 и3. Найди задуманное число.

Математика

Задумано число. Если его уменьшить на 28, то получится число, на 14 больше частного чисел 306 и3. Найди задуманное число.

Автор: Гость