Задумано число. Если его уменьшить на 28, то получится число, на 14 больше частного чисел 306 и3. Найди задуманное число.

Математика
Задумано число. Если его уменьшить на 28, то получится число, на 14 больше частного чисел 306 и3. Найди задуманное число.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 306:3=102 - частное чисел 306 и 3 2) 102+14=116 - число, на 14 больше частного чисел 306 и3 (меньшее на 28 задуманного числа) 3) 116+28=144 - задуманное число ответ: 144
Гость:
х-28=306:3+14 х-28=102+14 х-28=116 х=116+28 х=144    
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