Найдите длину отрезка CD, если AB=8,4 см AC=2,1см BD=1,3 см   (Задание:на отрезке AB отмечены точки C и D.) 

Геометрия
Найдите длину отрезка CD, если AB=8,4 см AC=2,1см BD=1,3 см   (Задание:на отрезке AB отмечены точки C и D.) 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну так это же элементарно отрезок ав состоит из трех составляющих и просто вычтем 8,4-2,1-1,3=5
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