Скорость вертолёта 350км в час , а скорость самолёта 820 км в час.На сколько км меньше пролетит вертолёт, чем самолёт за 4 ч?

Алгебра

Скорость вертолёта 350км в час , а скорость самолёта 820 км в час.На сколько км меньше пролетит вертолёт, чем самолёт за 4 ч?

Автор: Гость