Скорость вертолёта 350км в час , а скорость самолёта 820 км в час.На сколько км меньше пролетит вертолёт, чем самолёт за 4 ч?

Алгебра
Скорость вертолёта 350км в час , а скорость самолёта 820 км в час.На сколько км меньше пролетит вертолёт, чем самолёт за 4 ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
350*4=1400 км пролетит вертолет за 4 часа 820*4=3280 км пролетит самолет за 4 часа 3280-1400=1880 км     ответ на 1880 км
Гость:
1) 820-350=470 км\час  - разница скоростей самолета и вертолета 2) 470*4=1880 км - на столько км меньше пролетит вертолёт, чем самолёт за 4 ч ответ: на 1880 км
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