Написати: характеристику одісея

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Образ Одиссея несет в себе новые, сравнительно с героями “Илиады”, черты. Биография героя сначала принадлежала к авантюрно-сказочным сюжетам с распространенным фольклорным мотивам и не была связана с событиями Троянской войны. В Гомеровой эпохе эти мотивы дополняются новыми идеями: возвращение на родину, любовь к родственному костру, страданию героя через гнев богов. Не случайным есть имя героя (Одиссей - “ненавистный богам”, “тот, кто испытал гнев”). В истории Троянской войны ему отводится важная роль. Герой принимает участие во всех решающих эпизодах войны, без него не принимается ни одно важное решение. Ему удается определить местонахождение Ахилла, запрятанного Фетидой; к началу войны он старается вести мирные переговоры с троянцами. Особая роль Одиссея в последние годы войны (разведка с Диомедом во вражеский лагерь, похищение Палладия - оберега Трои; идея сооружения деревянного коня). Одиссей, герой Троянской войны, теперь возникает перед нами как путешественник невольно, открыватель новых земель. Он отлично владеет и мечом, и веслом, и орудиями работы, и словом. В этом образе воплощено народное начало. Исследователи называют Одиссея “хитроумным”, “мудрым”, “за умом равным Зевсу”, подчеркивая его дипломатический талант, дар ораторского искусства, дальновидность, осторожность и предусмотрительность. Он жестокий в своей мести, как жестоки другие герои далеких и суровых времен “детства человечества”. Но определяющей чертой характера Одиссея есть любовь к родине. Даже на бессмертие герой не согласен променять свою Итаку, семью, жену, сына. Схематический образ Одиссея, главного героя поэмы. ОДИССЕЙ - Царь острова Итаки. Его отец - хитрый СИЗИФ (ЛАЕРТ). Его дед - Автолик. Его прадед - бог ГЕРМЕС (покровитель ловких и ловких). Его богатства - отары. Почему боги решили возвратить героя на родину? Боги совершили так не из милости, а опасаясь, что Одиссей возвратится домой наперекор судьбе, вопреки их воле. Смелость, храбрость, самостоятельность и мужественные попытки самоутверждения Одиссея заставляют богов прислушаться к желанию героя и помочь ему. Идеалом для Гомера остается патриархальная простота обычаев, “родительские отношения” между хозяевами и слугами. Симпатии поэта на стороне представителей знати, которые искренне беспокоятся о благополучии отчизны и считают для себя позорным работать. Гомер искренне любуется Навсикаею, дочерью царя Алкиноя, которая стирает белизну на всю многочисленную семью, женой Одиссея, “умной” Пенелопой, “богиней среди женщин”, что заботливо ведет хозяйство, занимается прядением, тканьем. Пенелопа обрисованная в поэме как образец верности и семейного благодеяния, благородства. Двадцать лет ждет Пенелопа возвращения мужа. Она заботливая мать. Когда Телемах отправился на поиски отца, переживает за него и предостерегает от безрассудных поступков. В противостоянии с женихами она действует с помощью хитрости. Вдоль трех лет вводит их в девясила. За подсказкой Афины Паллады она устраивает соревнование по луку, в котором от руки Одиссея и гибнут все женихи. Жене Одиссея также присуще благоразумие и осмотрительность. Когда Одиссей решает открыться ей, Пенелопа сначала хочет убедить, что перед ней в самом деле ее муж. В образе Пенелопы воплощен идеал женского благородства и верности. Одиссея - богатый на события и приключения жизни, обобщенный образ путешественника