Докажите,что сумма трёх последовательных натуральных чисел делится на 3
Алгебра
Докажите,что сумма трёх последовательных натуральных чисел делится на 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПУСТЬ Х первое число, тогда второе=х+1 третье х+2 их сумма равна х+х+1+х+2=3х+3 если это поделить на три получится х+1, доказано=)
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