При каком движении путь равен модулю перемещения?Может ли путь быть менбше модуля перемещения?
Қазақ тiлi
При каком движении путь равен модулю перемещения?Может ли путь быть менбше модуля перемещения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Модуль вектора перемещения (то есть длина отрезка, который соединяет начальную и конечную точки движения) может быть равен пройденному пути или быть меньше пройденного пути.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Скорость вертолёта 350км в час , а скорость самолёта 820 км в час.На сколько км меньше пролетит вертолёт, чем самолёт за 4 ч?
Русский язык
названия каких пород собак образованы от места их выведения или обитания? Такса далматинец ньюфаундленд чихуахуа пудель дог.