При каком движении путь равен модулю перемещения?Может ли путь быть менбше модуля перемещения?

Қазақ тiлi
При каком движении путь равен модулю перемещения?Может ли путь быть менбше модуля перемещения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Модуль вектора перемещения (то есть длина отрезка, который соединяет начальную и конечную точки движения) может быть равен пройденному пути или быть меньше пройденного пути.
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