1.Значения произведения 56,первый множитель-7.Чему равен второй множитель? 2.Чему равна длина ломаной из 3 звеньев,если каждое следующее звено на 3 см длинее предыдущего,а длина первого звена равна 2 см?
Математика
1.Значения произведения 56,первый множитель-7.Чему равен второй множитель? 2.Чему равна длина ломаной из 3 звеньев,если каждое следующее звено на 3 см длинее предыдущего,а длина первого звена равна 2 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. первый множитель*второй множитель=произведение второй множитель=произведение:первый множитель второй множитель равен =56:7=8 ответ: 8 2. 1) 2+3=5 см - длина второго звенья 2) 5+3=8 см - длина третьего звенья 3) 2+5+8=15 см - длина ломаной ответ: 15 см примечание. длина ломаной эта сумма длин ее звеньев
Гость:
1) чтобы найти второй множитель нужно произведение разделить на первый множитель 56:7=8 2) 1 звено-2см 2 звено-2+3 =5см 3 звено-5+3=8см,значит длина ломаной будет: 2+5+8=15 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Купецкий человек купил в четырех местах 952 аршина сукна:в первом месте в два раза меньше,чем в прочих трёх.Спрашивается,сколько аршин сукна купил ...
Геометрия
Две стороны треугольника равны a и b.Через середину третьей стороны проведены прямые параллельные данным сторонам.Найдите периметр полученного четы...
Алгебра
Валя,Маша и Аня собирали грибы.Валя собрала 3/8 всех грибов, а Маша 5/14 всех грибов. Какую часть всех грибов собрала Аня?