1.Значения произведения 56,первый множитель-7.Чему равен второй множитель? 2.Чему равна длина ломаной из 3 звеньев,если каждое следующее звено на 3 см длинее предыдущего,а длина первого звена равна 2 см?

1. первый множитель*второй множитель=произведение второй множитель=произведение:первый множитель второй множитель равен =56:7=8 ответ: 8 2. 1) 2+3=5 см - длина второго звенья 2) 5+3=8 см - длина третьего звенья 3) 2+5+8=15 см - длина ломаной ответ: 15 см примечание. длина ломаной эта сумма длин ее звеньев

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1) чтобы найти второй множитель нужно произведение разделить на первый множитель 56:7=8 2) 1 звено-2см 2 звено-2+3 =5см 3 звено-5+3=8см,значит длина ломаной будет: 2+5+8=15 см