Валя,Маша и Аня собирали грибы.Валя собрала 3/8 всех грибов, а Маша 5/14 всех грибов. Какую часть всех грибов собрала Аня?

Алгебра

Валя,Маша и Аня собирали грибы.Валя собрала 3/8 всех грибов, а Маша 5/14 всех грибов. Какую часть всех грибов собрала Аня?

Автор: Гость