Валя,Маша и Аня собирали грибы.Валя собрала 3/8 всех грибов, а Маша 5/14 всех грибов. Какую часть всех грибов собрала Аня?
Алгебра
Валя,Маша и Аня собирали грибы.Валя собрала 3/8 всех грибов, а Маша 5/14 всех грибов. Какую часть всех грибов собрала Аня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала приводим обе дробе к общему знаменателю, получается 41/56, следовательно вычитаем из 56-41=15. Следовательно аня собрала 15/56
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