Купецкий человек купил в четырех местах 952 аршина сукна:в первом месте в два раза меньше,чем в прочих трёх.Спрашивается,сколько аршин сукна купил он в каждом месте?

Математика

Купецкий человек купил в четырех местах 952 аршина сукна:в первом месте в два раза меньше,чем в прочих трёх.Спрашивается,сколько аршин сукна купил он в каждом месте?

Автор: Гость