Купецкий человек купил в четырех местах 952 аршина сукна:в первом месте в два раза меньше,чем в прочих трёх.Спрашивается,сколько аршин сукна купил он в каждом месте?
Математика
Купецкий человек купил в четырех местах 952 аршина сукна:в первом месте в два раза меньше,чем в прочих трёх.Спрашивается,сколько аршин сукна купил он в каждом месте?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустим, в первом месте он купил х, тогда х+2х*3=952 х+6х=952 7х=952 х=952/7 х=136 аршин в первом месте, а в остальных трех по 136*2=272 аршина
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