Известный политик утверждал,что "работа в команде чрезвычайна важна". Приведи 3 аргумента для обоснования его точки зрения.
География
Известный политик утверждал,что "работа в команде чрезвычайна важна". Приведи 3 аргумента для обоснования его точки зрения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Работа в команде более продуктивная 2)Работа в команде обучает каждого члена команды в отдельности 3)...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
найди периметр 4 угольника 2 стороны имеют длину по 30 мм каждая остальные стороны по 20 ммкаждая вырази ответ в см
Математика
1.Значения произведения 56,первый множитель-7.Чему равен второй множитель? 2.Чему равна длина ломаной из 3 звеньев,если каждое следующее звено на 3...
Математика
Купецкий человек купил в четырех местах 952 аршина сукна:в первом месте в два раза меньше,чем в прочих трёх.Спрашивается,сколько аршин сукна купил ...