Известный политик утверждал,что "работа в команде чрезвычайна важна". Приведи 3 аргумента для обоснования его точки зрения.

География
Известный политик утверждал,что "работа в команде чрезвычайна важна". Приведи 3 аргумента для обоснования его точки зрения.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Работа в команде более продуктивная 2)Работа в команде обучает каждого члена команды в отдельности 3)...
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