зробити фонетичний розбір слова- теплi
Қазақ тiлi
зробити фонетичний розбір слова- теплi
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[т еи п л' і] - 5 букв; 5звуків (підкресл. - наголош.) теп - лі (2склади) 1 - закритий, наголошений; 2 - відкритий, ненаголошений; [т] - пригол.,шумн.,язик.,твердий; [е] - голосн.,передн.ряду,середнє підн.,нелабіал.; [п] - пригол.,сонорн.,губн.,твердий; [л'] - пригол.,сонорн.,язик.,пом'якш.; [і] - голосн.,передн.ряду,високе підн.,нелабіал.; З увагою до Вас. Петрусь.
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