зробити фонетичний розбір слова- теплi

Гость: Гость:

[т еи п л' і] - 5 букв; 5звуків (підкресл. - наголош.) теп - лі (2склади) 1 - закритий, наголошений; 2 - відкритий, ненаголошений; [т] - пригол.,шумн.,язик.,твердий; [е] - голосн.,передн.ряду,середнє підн.,нелабіал.; [п] - пригол.,сонорн.,губн.,твердий; [л'] - пригол.,сонорн.,язик.,пом'якш.; [і] - голосн.,передн.ряду,високе підн.,нелабіал.; З увагою до Вас. Петрусь.