між сторонами кута ВОС, який дорівнює 160 градусів, проходить півпряма ОК. Знайти кути ВОС і КОС, якщо їх різниця 68 градусів.

Геометрия
між сторонами кута ВОС, який дорівнює 160 градусів, проходить півпряма ОК. Знайти кути ВОС і КОС, якщо їх різниця 68 градусів.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
півпряма ОК проходить між сторонами кута ВОС значит кут ВОК+кут СОК=кут ВОС=160 градусів     кут ВОК+кут СОК=160 градусів кут ВОК-кут СОК=68 градусів   2*кут ВОК=( кут ВОК+кут СОК)+ (кут ВОК-кут СОК)=160+68 2*кут ВОК=228 кут ВОК=228:2=114   кут СОК=кут ВОК-68 =114-68=46 значит кут ВОК=114 градусів кут СОК==46 градусів кут ВОС=160  градусів  
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