ЗВУКО БУКВЕННЫЙ РАЗБОР СЛОВА ЛАСТОЧКА
Русский язык
ЗВУКО БУКВЕННЫЙ РАЗБОР СЛОВА ЛАСТОЧКА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ласточка л(л)-согл., тв.,сонор. а(а)- глас., удар. с(с)- согл., глух., тв. т(т)-согл., глух., тв. о(а)- глас., безудар. ч(ч)-согл., глух., мягк. к(к)-согл., глух., тв а(а)- глас., безудар. 8б., 8зв., 3 слога.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
турист плыл на теплоходе сначала 1,2 часа по озеру,а затем 3,6 часа по реке,которое впадает в это озеро.Собственная скорость теплохода 22,4км/ч,а с...
География
Известный политик утверждал,что "работа в команде чрезвычайна важна". Приведи 3 аргумента для обоснования его точки зрения.
Математика
найди периметр 4 угольника 2 стороны имеют длину по 30 мм каждая остальные стороны по 20 ммкаждая вырази ответ в см