Найдите молекулярную формулу углеводорода, массовая доля углерода в котором составляет 81,8%. Относительная плотность вещества по азоту равна 1, 57
Химия
Найдите молекулярную формулу углеводорода, массовая доля углерода в котором составляет 81,8%. Относительная плотность вещества по азоту равна 1, 57
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CxHy w(H)=100- 81,8=18.2 % x : y = 81,8/12 : 18.2 6.81(6) : 18.2 |: 6.81(6) 1 : 2.67| *3 3 : 8 C3H8 - простейшая формула M(CH3) =44 M(CxHy)=1,57 * 28=44 44/44=1 истинная формуласовпадает с настоящей Ответ: пропан
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