Найдите молекулярную формулу углеводорода, массовая доля углерода в котором составляет 81,8%. Относительная плотность вещества по азоту равна 1, 57

Химия
Найдите молекулярную формулу углеводорода, массовая доля углерода в котором составляет 81,8%. Относительная плотность вещества по азоту равна 1, 57
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CxHy w(H)=100- 81,8=18.2 % x : y = 81,8/12 : 18.2          6.81(6)   : 18.2 |: 6.81(6)               1       :  2.67| *3               3       :   8 C3H8 - простейшая формула M(CH3) =44 M(CxHy)=1,57 * 28=44 44/44=1 истинная формуласовпадает с настоящей Ответ: пропан  
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