сколько всего шестизначных чисел,сумма цифр которых равна 2?
Математика
сколько всего шестизначных чисел,сумма цифр которых равна 2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
110000 101000 100100 100010 100001 200000
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