длина прямоугольной площадки 18 метров,а ширина 9 метров.сколько надо сделать шагов чтоб обойти площадку,если длина одного шага 72 сантиметра
Математика
длина прямоугольной площадки 18 метров,а ширина 9 метров.сколько надо сделать шагов чтоб обойти площадку,если длина одного шага 72 сантиметра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Найдём периметр площадки (18 +9)*2=54 м=5400см 2)сколько надо шагов 5400:72= 75 шагов
Гость:
1) Р=2(а+b) Р=2(18+9)=54 (м) = 5400 см - периметр площадки 2) 5400:72=75 (ш.) Ответ. 75 шагов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
Найдите молекулярную формулу углеводорода, массовая доля углерода в котором составляет 81,8%. Относительная плотность вещества по азоту равна 1, 57
Қазақ тiлi
Геометрия
між сторонами кута ВОС, який дорівнює 160 градусів, проходить півпряма ОК. Знайти кути ВОС і КОС, якщо їх різниця 68 градусів.
Русский язык