длина прямоугольной площадки 18 метров,а ширина 9 метров.сколько надо сделать шагов чтоб обойти площадку,если длина одного шага 72 сантиметра

Математика

длина прямоугольной площадки 18 метров,а ширина 9 метров.сколько надо сделать шагов чтоб обойти площадку,если длина одного шага 72 сантиметра

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