длина прямоугольной площадки 18 метров,а ширина 9 метров.сколько надо сделать шагов чтоб обойти площадку,если длина одного шага 72 сантиметра

Математика
длина прямоугольной площадки 18 метров,а ширина 9 метров.сколько надо сделать шагов чтоб обойти площадку,если длина одного шага 72 сантиметра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Найдём периметр площадки (18 +9)*2=54 м=5400см 2)сколько надо шагов 5400:72= 75 шагов
Гость:
1) Р=2(а+b) Р=2(18+9)=54 (м) = 5400 см - периметр площадки  2) 5400:72=75 (ш.) Ответ. 75 шагов. 
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