Мальчик купил 3 карандаша по x коп.,и одну тетрадь за 45 коп.Составьте формулу для вычисления стоимости p покупки и вычислите5 эту стоимость,если:1)х=30,2)х=75
Математика
Мальчик купил 3 карандаша по x коп.,и одну тетрадь за 45 коп.Составьте формулу для вычисления стоимости p покупки и вычислите5 эту стоимость,если:1)х=30,2)х=75
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х+45 1) (3*30)+45=135(р.) 2) (3*75)+45=270(р.) наверное так))
Гость:
р=3х+45 при х=30 3*30+45=135коп=1р35коп при х=75 3*75+45=270коп=2р70коп
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