Мальчик купил 3 карандаша по x коп.,и одну тетрадь за 45 коп.Составьте формулу для вычисления стоимости p покупки и вычислите5 эту стоимость,если:1)х=30,2)х=75

Математика

Мальчик купил 3 карандаша по x коп.,и одну тетрадь за 45 коп.Составьте формулу для вычисления стоимости p покупки и вычислите5 эту стоимость,если:1)х=30,2)х=75

Автор: Гость