приведите дробь:   а)5 к знаменателю 24       б)12                                           13   к знаменателю 65    6   

Математика
приведите дробь:   а)5 к знаменателю 24       б)12                                           13   к знаменателю 65    6   
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)5/6=20/24 б)12/13=60/65
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