приведите дробь: а)5 к знаменателю 24 б)12 13 к знаменателю 65 6
Математика
приведите дробь: а)5 к знаменателю 24 б)12 13 к знаменателю 65 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)5/6=20/24 б)12/13=60/65
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