в треугольнике одна сторона 36 см. а другая на 4 см. меньше, а третья на х см. больше первой стороны. найдите периметр треугольника.Составьте выражение для решения задачи и найдите его значение при х= 4 и х= 8. Помогите с этой ...
Математика
в треугольнике одна сторона 36 см. а другая на 4 см. меньше, а третья на х см. больше первой стороны. найдите периметр треугольника.Составьте выражение для решения задачи и найдите его значение при х= 4 и х= 8. Помогите с этой задачей, плииз!))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36+(36-4)+(36+х) 1) 36+(36-4)+(36+4)=36+32+40=108см 2) 36+(36-4)+(36+8)=36+32+44=112 см вроде так)))
Гость:
Р=а+в+с Р=36+(36-4)+(36+х) при х=4 36+32+40=108см при х=8 36+32+44=112см
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