в треугольнике одна сторона 36 см. а другая на 4 см. меньше, а третья на х см. больше первой стороны. найдите периметр треугольника.Составьте выражение для решения задачи и найдите его значение при х= 4 и х= 8. Помогите с этой ...

Математика

в треугольнике одна сторона 36 см. а другая на 4 см. меньше, а третья на х см. больше первой стороны. найдите периметр треугольника.Составьте выражение для решения задачи и найдите его значение при х= 4 и х= 8. Помогите с этой задачей, плииз!))

Автор: Гость