Знайти довжини cторін рівнобедреного трикутника,якщо одна з них на 3 см. довша за другу,а периметер трикутника дорівнює 12 см.
Математика
Знайти довжини cторін рівнобедреного трикутника,якщо одна з них на 3 см. довша за другу,а периметер трикутника дорівнює 12 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х+х+3=12 3х=12-3 х=9/3 х=3см 3+3=6см одна сторона 6см и две стороны по 3см
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