Знайти довжини cторін рівнобедреного трикутника,якщо одна з них на 3 см. довша за другу,а периметер трикутника дорівнює 12 см.

Математика

Знайти довжини cторін рівнобедреного трикутника,якщо одна з них на 3 см. довша за другу,а периметер трикутника дорівнює 12 см.

Автор: Гость