на координатной прямой даны точки А(-3) В(5) М-середина отрезка АВ . найдите: а)расстояние между точками А и В б)расстояние между точками А и М в)расстояние между точками В и М г) координата точки М Число а больше числа б но...

Математика

на координатной прямой даны точки А(-3) В(5) М-середина отрезка АВ . найдите: а)расстояние между точками А и В б)расстояние между точками А и М в)расстояние между точками В и М г) координата точки М Число а больше числа б но меньше числа с . Перевидите это утверждение : а)на алгебраический язык(с помощью знаков неравенств) б)на геометрический язык(с помощью координатной прямой)

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