на координатной прямой даны точки А(-3) В(5) М-середина отрезка АВ . найдите: а)расстояние между точками А и В б)расстояние между точками А и М в)расстояние между точками В и М г) координата точки М Число а больше числа б но...
Математика
на координатной прямой даны точки А(-3) В(5) М-середина отрезка АВ . найдите: а)расстояние между точками А и В б)расстояние между точками А и М в)расстояние между точками В и М г) координата точки М Число а больше числа б но меньше числа с . Перевидите это утверждение : а)на алгебраический язык(с помощью знаков неравенств) б)на геометрический язык(с помощью координатной прямой)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьмём единичный отрезок в 1 см а)между А и В-8 см б)4 см,т.к. М-середина в)4 см,т.к. М-середина г)М(1) а)с>а>б б) например,возьмём с(8), а(5), б(1) и обозначаем на координатной прямой (8>5>1)
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