Имеют ли какое-то отношение русалки к розам ,леший к лесу,а домовой к дому ?

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Да. Русалка – это суффиксальное производное от древне-рус. «русалия», куда оно пришло из старославянского и восходит к греческому rousalia, пришедш. Из латинского rosalia (праздник роз), суффиксального образования от слова rosa. Леший – в народных поверьях: человекообразный дух ЛЕСА, хозяин ЛЕСА . Домовой – по народному поверью: сверхъестественное существо, живущее в каждом ДОМЕ.