В параллелограмме ABCD угол C равен 45° . Диагональ BD перпендикулярна AB и равна 7 см. Найдите DC
Геометрия
В параллелограмме ABCD угол C равен 45° . Диагональ BD перпендикулярна AB и равна 7 см. Найдите DC
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол С=45° tg45°=1 => 1=BD/DC = 7/DC DC=7*1=7 ответ 7
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