В  параллелограмме ABCD угол C равен 45° . Диагональ BD перпендикулярна AB и равна 7 см. Найдите DC  

Геометрия
В  параллелограмме ABCD угол C равен 45° . Диагональ BD перпендикулярна AB и равна 7 см. Найдите DC  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол С=45° tg45°=1       => 1=BD/DC    =    7/DC DC=7*1=7 ответ 7    
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