Что соединяет союз И в данных предложениях?Расставить,где нужно, запятые. 1. И яблоня и рябина шуршали по стеклам... 2. И поля цветут и леса шумят и лежат в земле груды золота. 3. И листья и травы и цветы были полны влаги. 4. Ш...

Русский язык

Что соединяет союз И в данных предложениях?Расставить,где нужно, запятые. 1. И яблоня и рябина шуршали по стеклам... 2. И поля цветут и леса шумят и лежат в земле груды золота. 3. И листья и травы и цветы были полны влаги. 4. Шли два приятеля вечернюю порой и длинный разговор вели между собой.

Автор: Гость