Что соединяет союз И в данных предложениях?Расставить,где нужно, запятые. 1. И яблоня и рябина шуршали по стеклам... 2. И поля цветут и леса шумят и лежат в земле груды золота. 3. И листья и травы и цветы были полны влаги. 4. Ш...

Русский язык
Что соединяет союз И в данных предложениях?Расставить,где нужно, запятые. 1. И яблоня и рябина шуршали по стеклам... 2. И поля цветут и леса шумят и лежат в земле груды золота. 3. И листья и травы и цветы были полны влаги. 4. Шли два приятеля вечернюю порой и длинный разговор вели между собой.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. И яблоня,и рябина шуршали по стеклам... 2. И поля цветут,и леса шумят,и лежат в земле груды золота. 3. И листья,и травы,и цветы были полны влаги. 4. Шли два приятеля вечернюю порой,и длинный разговор вели между собой.
Гость:
1. И яблоня, и рябина шуршали по стеклам... (союз И соединяет  однородные члены предложения - подлежащие) 2. И поля цветут, и леса шумят, и лежат в земле груды золота  (союз И соединяет  3 предложения) . 3. И листья, и травы, и цветы были полны влаги  (союз И соединяет  однородные члены предложения - подлежащие) . 4. Шли два приятеля вечернюю порой и длинный разговор вели между собой (союз И соединяет  однородные члены предложения - сказуемые)  .
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