Токарь вытачивает 72 одинаковые детали за 3 часа .а его ученику на выполнение этой работы требуется в 2 раза больше времени . За сколько часов они выточат 72 такие детали . работая вместе ?
Математика
Токарь вытачивает 72 одинаковые детали за 3 часа .а его ученику на выполнение этой работы требуется в 2 раза больше времени . За сколько часов они выточат 72 такие детали . работая вместе ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 72:3=24 детали - выточивает токарь деталей в час 2) 3*2=6 час - нужно ученику для выготовления 72 деталей 3) 72:6=12 деталей в час выточивает ученик 4) 12+24=36 деталей в час выточивают токарь и ученик, работая вместе 5) 72:36=2 часа - за столько часов они выточат 72 такие детали . работая вместе ответ: за 2 часа
Гость:
72/3=24шт в час вытачивает токарь 72/(2*3)=12шт ученик или 24/2=12шт 24+12=36шт вместе 72/36=2часа понадобится
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