Токарь вытачивает 72 одинаковые детали за 3 часа .а его ученику на выполнение этой работы требуется в 2 раза больше времени . За сколько часов они выточат 72 такие детали . работая вместе ?

Математика

Токарь вытачивает 72 одинаковые детали за 3 часа .а его ученику на выполнение этой работы требуется в 2 раза больше времени . За сколько часов они выточат 72 такие детали . работая вместе ?

Автор: Гость