По формуле пути s=v*t найдите скорость,с которой поезд проехал 248км за 4ч

Математика
По формуле пути s=v*t найдите скорость,с которой поезд проехал 248км за 4ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=Vt V=S/t=248/4=62км/ч.
Гость:
S=248км t=4ч Выражаем из этой формулы переменную V:    V=S:t Подставляем известные значения в формулу: 248:4=62км/ч  
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