как можно слово глагол сделать сентексический разбор?

Русский язык
как можно слово глагол сделать сентексический разбор?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У глагола - никак. Потому что синтаксический разбор производится только у предложений.
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