как можно слово глагол сделать сентексический разбор?
Русский язык
как можно слово глагол сделать сентексический разбор?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У глагола - никак. Потому что синтаксический разбор производится только у предложений.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
два теплохода вышли одновременно из одного пункта и идут в одном направлении .первый теплоход за каждые 1,5 часа проходит 37,5км ,а второй за кажды...
Математика
Токарь вытачивает 72 одинаковые детали за 3 часа .а его ученику на выполнение этой работы требуется в 2 раза больше времени . За сколько часов они ...
Русский язык
Что соединяет союз И в данных предложениях?Расставить,где нужно, запятые. 1. И яблоня и рябина шуршали по стеклам... 2. И поля цветут и леса шумят ...