У Кости n открыток,у Игоря- на 8 открыток меньше,чем у Кости,а у Наташи - на 15 открыток больше, чем у Кости. У Наташи столько же открыток, сколько у Кости и Игоря вместе. Записать в виде неравенства.

Математика

У Кости n открыток,у Игоря- на 8 открыток меньше,чем у Кости,а у Наташи - на 15 открыток больше, чем у Кости. У Наташи столько же открыток, сколько у Кости и Игоря вместе. Записать в виде неравенства.

Автор: Гость