У Кости n открыток,у Игоря- на 8 открыток меньше,чем у Кости,а у Наташи - на 15 открыток больше, чем у Кости. У Наташи столько же открыток, сколько у Кости и Игоря вместе. Записать в виде неравенства.
Математика
У Кости n открыток,у Игоря- на 8 открыток меньше,чем у Кости,а у Наташи - на 15 открыток больше, чем у Кости. У Наташи столько же открыток, сколько у Кости и Игоря вместе. Записать в виде неравенства.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n - 8 открыток у Игоря n + 15 открыток у Наташи n + n - 8 = n + 15 2n - n = 15 + 8 n = 23 23 открытки было у Кости 15 открыток было у Игоря 38 открыток было у Наташи.
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