У Кости n открыток,у Игоря- на 8 открыток меньше,чем у Кости,а у Наташи - на 15 открыток больше, чем у Кости. У Наташи столько же открыток, сколько у Кости и Игоря вместе. Записать в виде неравенства.

Математика
У Кости n открыток,у Игоря- на 8 открыток меньше,чем у Кости,а у Наташи - на 15 открыток больше, чем у Кости. У Наташи столько же открыток, сколько у Кости и Игоря вместе. Записать в виде неравенства.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n - 8 открыток у Игоря n + 15 открыток у Наташи n + n - 8 = n + 15 2n - n = 15 + 8 n = 23 23 открытки было у Кости 15 открыток было у Игоря 38 открыток было у Наташи.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спиши распределяя данные слова по группам:1)с уменьшительно ласкатеьным2)со значением лица женского пола.3)со значением конкретного предмета(без зн...
Ответить
Математика
на окраску4 блюдец требуется 3 мин.Какое время потребуется на окраску 32 таких же блюдец
Ответить
Алгебра
Садовый участок, имеющий форму прямоугольника, требуется обнести изгородью. Определите длину изгороди, если известно, что длина участка на 15м боль...
Ответить
Русский язык
как можно слово глагол сделать сентексический разбор?
Ответить
Математика
два теплохода вышли одновременно из одного пункта и идут в одном направлении .первый теплоход за каждые 1,5 часа проходит 37,5км ,а второй за кажды...
Ответить