Спиши распределяя данные слова по группам:1)с уменьшительно ласкатеьным2)со значением лица женского пола.3)со значением конкретного предмета(без значения уменьшительности. Ручка(ребёнка),ножка(малыша),студентка,чашка,артистка...
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Спиши распределяя данные слова по группам:1)с уменьшительно ласкатеьным2)со значением лица женского пола.3)со значением конкретного предмета(без значения уменьшительности. Ручка(ребёнка),ножка(малыша),студентка,чашка,артистка,печка,внучка,сосенка,рыбка,корзинка,земелька,заколка,гимнастка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ручка, ножка, печка, сосенка, рыбка, корзинка, земелька 2) внучка, студентка, артистка, гимнастка 3) чашка, (корзинка), заколка Кажется так:)))))))
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