При посадке овощей после одного дня работы остались незасаженными три четвертых га поля. Какая площадь осталась бы не засаженной, если бы в тот день овощи высадили на площади, большей на семь двадцатых га?

Математика

При посадке овощей после одного дня работы остались незасаженными три четвертых га поля. Какая площадь осталась бы не засаженной, если бы в тот день овощи высадили на площади, большей на семь двадцатых га?

Автор: Гость