При посадке овощей после одного дня работы остались незасаженными три четвертых га поля. Какая площадь осталась бы не засаженной, если бы в тот день овощи высадили на площади, большей на семь двадцатых га?
Математика
При посадке овощей после одного дня работы остались незасаженными три четвертых га поля. Какая площадь осталась бы не засаженной, если бы в тот день овощи высадили на площади, большей на семь двадцатых га?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
примем площадь поля = 1, тогда 1-3/4=1/4га поля засажена, если увеличить производительность, то будет засажено 1/4+7/20=5/20+7/20=12/20=3/5га 1-3/5=2/5га поля осталась бы незасаженной
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